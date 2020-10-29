В пожаре под Копейском погибла женщина

Спасатели нашли в горящем доме уже мертвую женщину. Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области

Сегодня, 29 октября, в поселке Старокамышинск загорелся частный дом. Черный дым заметила женщин и вызвала спасателей.

— По прибытии на место происшествия наблюдалось открытое горение части дома, существовала угроза распространения огня на большую площадь. Кроме того, поступила информация о нахождении человека внутри дома, — рассказали в пресс-службе МЧС Челябинской области.

Чтобы справиться с огнем, на место выехали три единицы техники и 12 человек личного состава.

Пожарные нашли женщину, находившуюся в доме. К сожалению, она была уже мертва. Причиной пожара стал неправильный монтаж электрооборудования.

— Ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электрооборудования возлагается на ее владельца, — добавили в ведомстве.

Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области

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