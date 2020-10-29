Текслер премирует лучшие идеи южноуральцев по развитию области

Губернатор Алексей Текслер призывает южноуральцев делиться идеями по развитию Челябинской области. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

У официального аккаунта губернатора Алексея Текслера в социальной сети Инстаграм — 241 тысяча подписчиков. Каждый из 224 публикаций может похвастаться десятками откликов, совершенно разных по эмоциям: скептических, оптимистичных, рационализаторских.

Как сообщает глава региона, комментарии и сообщения в директ он читает постоянно и всегда отмечает интересные идеи и предложения по развитию Южного Урала.

— Многие из них могут изменить к лучшему жизнь людей, нашу область. Поддерживаю такие начинания, — делится глава региона.

Чтобы ценные идеи не пропали втуне, решил Алексей Текслер провести грантов губернатора для активных граждан и инициативных групп.

Подобная инициатива будет реализована впервые, ведь раньше грантами отмечались только некоммерческие организации.

По аналогии с НКО активным и неравнодушным жителям Челябинской области предложено участвовать в конкурсе по 12 направлениям: охрана окружающей среды, защита животных, спорт, культура, молодежные проекты. И многое другое.

Подробности на сайте грантыгубернатора74.рф.

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