Челябинск собрал на встречу глав регионов стран ШОС

Алексей Текслер провел Форум глав регионов государств-членов ШОС. В онлайн-режиме. Фото: gubernator74.ru

Челябинская область в четверг, 29 октября, принимала Форум глав регионов государств-членов ШОС. Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие прошло в онлайн-режиме. Открыл работу международной встречи губернатор Челябинской области.

— Основные направления деятельности Форума глав регионов охватывают не только торгово-экономическую сферу, но и здравоохранение, культуру, спорт, туризм, науку и образование, инновации, то есть практически все сферы взаимодействия. Мы открыты для новых предложений и в докладах сегодня ждем предложений по направлениям и форматам сотрудничества, — сказал Алексей Текслер.

Южный Урал готов совместно налаживать авиасообщение и развивать связи в образовательной, научно-производственной, культурной, туристической сферах.

Как регион-председатель, Челябинская область готова выступить агрегатором предложений, чтобы в дальнейшем строить работу Форума с учетом мнений всех участников, подчеркнул глава области.

Конечно, Южный Урал ждет очной встречи с гостями. Текслер предложил организовать весной 2021 года в Челябинске (при условии нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки) очную встречу глав регионов. Пригласил в Челябинск представителей бизнес-сообществ стран ШОС на конгресс.

А в декабре-2021 устроить в Челябинске экспертную встречу по вопросам развития Форума.

До конца 2022 г. председательство в Форуме будет закреплено за Челябинской областью.

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