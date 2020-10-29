Один умер, двое госпитализированы: на трассе под Челябинском водитель-бесправник разбился, выехав на односторонку

Водитель-бесправник устроил смертельное ДТП под Челябинском. Фото: ГИБДД Челябинской области

Сегодня, 29 октября, водитель-бесправник на отечественной легковушки устроил смертельную аварию. Трагедия произошла в 18:40 на автодороге Челябинск-Троицк в Еманжелинском районе.

Известно, что за рулем ВАЗ сидел 29-летний мужчина. По неопределенным причинам он выехал на одностороннюю дорогу во встречном направлении, где и столкнулся с автомобилем Hyundai, за рулем которого сидела 25-летняя девушка.

— В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия, водитель иномарки и ее пассажир, 31-летний мужчина, получили травмы и были госпитализированы, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинской области. — В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД Челябинской области

Фото: ГИБДД Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru