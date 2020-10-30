Сколько пассажиров ехало в трамвае №8 в момент ДТП в настоящее время неизвестно. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинску

В Челябинске на улице Цвиллинга напротив дома №41 столкнулись трамвай и Opel Corsa. Как сообщили в пятницу, 30 октября, в пресс-службе городского управления ГИБДД, травмы получила 33-летняя пассажир легковушки.

Авария произошла накануне вечером в 17:50. 40-летний водитель Opel Corsa столкнулся с трамваем под управлением 30-летней женщины при совершении маневра. Какого именно, в Госавтоинспекции не уточняют.

Теперь водителю придется восстанавливать левый бок автомобиля. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинску

— В результате происшествия травмы получила его 33-летняя пассажирка, — рассказали в управлении ГИБДД по Челябинску. — Ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится административное расследование.

На трассе под Челябинском водитель-бесправник разбился, выехав на односторонку. Еще двое госпитализированы.

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