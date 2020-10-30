Такая вода текла из кранов в квартирах челябинцев в прошлом году. Фото: Архив "КП".

Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области с января по сентябрь исследовал в общей сложности 250 проб питьевой и горячей воды. Результаты накануне опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

— Специалисты исследовали 193 пробы питьевой воды холодного водоснабжения, — уточнили в надзорном органе. — Шесть из них — это 3,1% — не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, еще 2,1% — четыре пробы — по микробиологическим показателям.

За девять месяцев текущего года также исследовали 57 проб воды горячего водоснабжения, и восемь их них не соответствовали гигиеническим нормативам. По санитарно-химическим показателям — семь, по микробиологическим — одна.

Вода цвета густой ржавчины из кранов в Челябинске потекла в ноябре прошлого года. «Грязевые ванны» принимали по всему городу.

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