Обслуживанием маршрута будет заниматься ООО «Общественный городской транспорт». Фото: управление транспорта Челябинска / Vk.com

В Челябинске автобусный маршрут № 2 «ЮУрГУ – Мехколонна» с 1 ноября вместо ПАЗов начнут обслуживать большие автобусы, доступные для маломобильных пассажиров. Как рассказал в пятницу, 30 ноября, главный специалист управления городского транспорта Евгений Талыпов, по будням на линии будут работать четыре машины, по выходным — три.

— В час пик по рабочим дням интервал движения составит 20 минут, в остальное время 30-35 минут, а по выходным — полчаса, — уточнили в городском управлении транспорта.

Первый рейс из Чурилово во все дни недели будет отправляться в 6:05, последний рейс с ЮУрГУ в будние дни будет отправляться в 22:35, в выходные дни в 22:30.

Подробное расписание разместят на сайте.

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