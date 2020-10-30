На карантин из-за случаев COVID-19 в Челябинской области пока не закрыли ни одного класса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области за минувшие сутки коронавирусом заразились пять школьников. Классов, закрытых на карантин из-за случаев COVID-19, на Южном Урале при этом нет. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в региональном Минздраве.

Решение о закрытии классов на карантин из-за случаев коронавируса принимает Роспотребнадзор. За минувшие сутки по вновь выявленным случаям заражения школьников COVID-19 надзорный орган, как уточнили в Минздраве, соответствующих предписаний не выдавал.

В Челябинской области за минувшие сутки зарегистрированы 158 новых случаев коронавируса, скончались семь пациентов, а число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 20 113.

Челябинцы жалуются, что не могут найти антибиотики и противовирусные средства. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала, когда в аптеках закончатся перебои с лекарствами от коронавируса.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 1 ноября. С 1 октября в регионе запрещено проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

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