Мужчину искали в лесу всю ночь. Фото: Chelspasatel.ru

В Челябинской области рано утром в пятницу, 30 октября, благополучно завершились поиски 39-летнего мужчины в лесном массиве недалеко от поселка Тургояк. Пострадавший заблудился в чаще накануне вечером и сам обратился за помощью на телефон 112, когда в темноте потерял надежду выбраться самостоятельно.

— Мужчина оказался в лесу по дороге к месту работы. Он трудится на одной из делянок у Миасса. Вчера они вышли с товарищем в город в магазин, но по дороге назад разделились, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области. — Пострадавший, плохо ориентируясь на местности, перепутал дорогу и ушел в неизвестном направлении. В 18:00, когда стемнело и надежды самостоятельно выйти к людям у него не осталось, он позвонил на телефон 112.

Спасатели призвали мужчину оставаться на месте и предпринять все возможные способы для обогрева, а сами отправились на поиски на двух квадроциклах. Процесс осложнялся отсутствием связи — мобильный телефон пострадавшего разрядился, и уточнить местоположение потерявшегося стало невозможным. Поиски длились всю ночь, но все закончилось благополучно.

— Заблудившийся услышал шум квадроциклов, вышел на дорогу, где его и обнаружили спасатели, — уточнили в поисково-спасательной службе Челябинской области. — Он оказался почти в 15 километрах от Миасса, в районе поселка Тургояк.

Здоровью мужчины, переночевавшему в лесу, ничего не угрожает. Медицинская помощь ему не понадобилась.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ

1. Обратитесь за помощью на линию 112 и как можно точнее опишите местность вокруг вас (приметные места, деревья, другие ориентиры, которые помогут спасателям точно определить ваше местоположение, это может значительно сократить время поиска).

2. Постарайтесь оставаться на месте, примите меры по сохранению связи (не тратьте драгоценный заряд телефона на лишние разговоры), и по возможности разведите костер (он поможет согреться и будет служить ориентиром для тех, кто вас ищет).

3. Всегда внимательно слушайте все звуки, они могут помочь вам выйти к людям (шум машин, лай собак и т.п.).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru