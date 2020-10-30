ЧП произошло вечером 28 октября. Фото: «Подслушано Челябинск» / Instagram.com

В Челябинске огромное сухое дерево упало на восьмилетнюю девочку. ЧП произошло во дворе домов по улице Мебельная, 88-88а. Как сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях, ребенка со сложными переломами госпитализировали в реанимацию. По заявлению родителей пострадавшей школьницы полиция проводит проверку.

— Произошла ужасная ситуация: вечером 28 октября упало дерево прямо на восьмилетнюю девочку, — рассказали очевидцы в сообществе «Подслушано Челябинск» в Instagram. — Ее родители, не дозвонившись в скорую помощь, повезли ребенка в больницу сами. Девочка в реанимации, у нее сложные переломы левых руки и ноги (поставили пластины), а также с различными ушибами.

Люди возмущены несвоевременной вырубкой опасных для жизни деревьев и утверждают, что во дворе, где случилось ЧП, есть подобные насаждения.

— Кто теперь понесет наказание за случившуюся ситуацию? — пишут они.

В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что родители ребенка обратились в полицию Советского района с заявлением 29 октября. В настоящее время по нему проводится проверка.

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