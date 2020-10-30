Движение закрыли в связи со строительством кабельной линии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С сегодняшнего дня, 30 октября, на месяц перекроют движение возле здания на Ереванской, 50 — там находится прокуратура Ленинского района.

— В связи с проведением работ по строительству кабельной линии прекращено движение транспорта с 30 октября до 30 ноября, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Водителей просят учитывать ограничение при планировании поездки.

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