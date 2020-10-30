Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала золото чемпионата России в Коломне

Ольга Фаткулина завоевала золото национального чемпионата на дистанции 500 метров. Фото: Росгвардия по Челябинской области / Vk.com

Челябинка Ольга Фаткулина принесла в копилку области золото чемпионата России по конькобежному спорту, который проходит в подмосковной Коломне. Спортсменка заняла первое место на дистанции 500 метров с результатом 38,00 секунды. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

— Своим результатом довольна, хотя рассчитывала пробежать еще быстрее, — рассказал после выступления рекордсменка страны на дистанции 500 метров Ольга Фаткулина.

Челябинка является инструктором спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии РФ, имеет звание старшего лейтенанта. На ее счету — серебро Олимпийских игр в Сочи на дистанции 500 метров, золото чемпионата мира на 1000 метров и победа на чемпионате Европы в командном спринте. Также ей принадлежат национальные рекорды на дистанциях 500 (36,833 сек) и 1000 метров (1 мин 13,4 сек).

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