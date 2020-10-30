Старое дерево упало на девочку 28 октября. Фото: «Подслушано Челябинск» / Instagram.com

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту получения переломов восьмилетней девочкой при падении дерева. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК по области Владимир Шишков.

— 28 октября в больницу Челябинска поступила восьмилетняя девочка с переломами руки и ноги. Травмы получены ребенком при падении дерева во дворе одного из домов Советского района города, — рассказал Владимир Шишков. — По инициативе следственных органов материалы по данному факту были переданы из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки. По результатам проверки следователем СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе чиновники, отвечающие за обеспечение своевременного спила деревьев.

— Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления, — добавил Владимир Шишков.

ЧП произошло во дворе домов по улице Мебельная, 88-88а. По сообщениям очевидцев, ребенка со сложными переломами госпитализировали в реанимацию. Родители пострадавшей школьницы сами отвезли ребенка в больницу, после чего написали заявление в полицию.

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