В суде Тефтелев полностью признал свою вину и раскаялся. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, которого признали виновным во взяточничестве, исключили из «Единой России». Эту информацию в пятницу, 30 октября, корреспонденту КП-Челябинск подтвердили в региональном отделении партии.

— Да, было дело. Это уставная норма, — рассказали в челябинском региональном отделении партии «Единая Россия». — Если член партии становится фигурантом уголовного дела, то его членство в партии приостанавливается. По Евгению Николаевичу это было сделано еще в декабре 2019 года. Когда суд выносит обвинительный приговор партийцу, президиум регионального политсовета должен принять решение об исключении человека из партии, что и было сделано.

Приговор бывшему градоначальнику Евгению Тефтелеву в Центральном районном суде Челябинска вынесли 28 октября. Ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок три года.

Кроме того, суд сохранил арест на имущество и деньги обвиняемого и его близкого родственника на сумму свыше 60 млн рублей. Также осужденного лишили орденов за заслуги перед Отечеством 1 и 2 степени.

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