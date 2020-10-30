Тренд сезона: в Курганской области начали продавать места в больничных очередях

В больницах сейчас многолюдно как никогда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Объявление о готовности постоять занять место в больничной очереди появилось на сайте Авито. Некий житель Кургана Степан готов постоять в поликлинике за 200 рублей в час. При этом мужчина выставляет жесткие условия, и даже если он отстоит час и 15 минут, оплата будет считаться как за два.

— Предоплата онлайн за час сразу. Потом по факту следующего часа на карту. Фотоотчет о движении очереди отправляю на ватсап, вайбер каждые 30 минут или по договоренности, — написал автор объявления.

Пандемия породила еще одного бизнесмена в городе Шадринск. Местный житель Артем постоит в очереди за 500 рублей, причем вне зависимости от времени ожидания, а за 700 рублей он и вовсе готов ходить за продуктами в магазин на протяжении месяца.

Напомним, продажа мест в очередях на фоне больничных столпотворений началась в октябре в Магнитогорске. Эта новость вызвала резонанс в обществе, таким бизнесом даже заинтересовалась прокуратура Челябинской области.

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