Баста отменил концерт в Челябинске из-за коронавируса

Концерт должен был состояться 31 октября. Фото: [ПЕРЕНОС] Баста Челябинск / Vk.com

Баста отменил концерт в Челябинске из-за неблагоприятных эпидемиологических условий, связанных с пандемией COVID-19. Об этом представители артиста сообщили в официальной группе мероприятия в «ВКонтакте».

— Концерт Басты в Челябинске, запланированный на 31 октября в ледовой арене «Трактор», переносится в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19, — сообщили в официальной группе мероприятия.

Организаторы заверили, что все ранее приобретенные билеты действительны. Точную дату концерта поклонникам творчества Басты пообещали сообщить в ближайшее время.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 1 ноября. С 1 октября в регионе запрещено проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

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