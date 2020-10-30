Продление режима повышенной готовности в Челябинской области: работающим пенсионерам 65+ подарили еще две недели больничного

Больничные продлят автоматически. Фото: Андрей АБРАМОВ

Работающие пенсионеры в возрасте 65+ могут еще две недели не выходить на работу. Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о продлении режима повышенной готовности для этой категории граждан.

— Электронные больничные для людей 65+ будут автоматически продлены на две недели, — рассказала на традиционном ковидном брифинге для журналистов первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

На данный момент ситуация по заболевшим коронавирусом в Челябинской области напряженная. За последние сутки побит рекорд свежих заражений: инфекция выявлена у 158 южноуральцев. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 20 тысяч 113 человек.

Тем не менее накануне власти области заявили, что не будут закрывать клубы и рестораны, которые оказывают услуги общепита в ночное время, как это рекомендовал федеральный Роспотребнадзор.

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