Челябинский «Трактор» выйдет на лед с рижским «Динамо» в «страшной» экипировке

Фото: ХК «Трактор»

Пару лет назад одна из команд Североамериканской хоккейной лиги в Хеллоуин вышла на лед в форме, на которой в полный рост красовался скелет. Позабавили и в определенном смысле нагнали страху на соперника и на болельщиков.

«Трактор», раз уж так получилось, что матч с рижским «Динамо» проходит сегодня, 30 октября — в «Вечер всей святых» Хеллоуин, решил не отставать. По этому случаю клуб заказал специальную форму. Правда, скелетом там и не «пахнет», но отдаленно напоминает. Клуб не пошел на радикальные меры, которые позволили себе североамериканцы.

— Пора пощекотать нервы встречаемся с рижским «Динамо». И игра пройдет в зловещей атмосфере Хэллоуина! Мистические образы найдут отражение и в предматчевой программе, и в действии на льду, — рассказали о предстоящих планах в пресс-службе клуба ХК «Трактор». Эту акцию окрестили, как «Traktorween».

По задумке дизайнеров три белых полосы на груди означают ребра, на рукавах, шортах и гетрах — кости других частей тела. Необычно и страшновато — однозначно. Болельщики, наверняка, оценят такой дизайнерский подход и вместе с командой отметят Хеллоуин.

Но лучшим поводом для веселья болельщиков, разумеется, станет победа «Трактора». Кстати, в прошлом году именно в этот день команды уже встречались между собой. Тогда черно-белые выиграли — 4:1.

Отметим, что в активе «Трактора» пять побед в предыдущих шести матчах, у «Динамо» статистика провальная — шесть игр, шесть поражений.

Кстати, матч с рижанами в Челябинске был под вопросом. Дело в том, что большая часть игроков «Динамо» сейчас на больничном из-за коронавируса. На лед выходит, в основном, резервный состав и те, кто здоров. Матчи динамовцев 17 и 19 октября вообще были отменены.

Начало матча «Трактор» — «Динамо» (Рига) в ЛА «Трактор» в 19.00.

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