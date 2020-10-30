До новой инфекционной больницы в Челябинской области пустят маршрутку

Для медиков уже купили автобус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая инфекционная больница, которую обещают открыть уже в ноябре, находится за пределами Челябинска — в Сосновском районе. Власти области рассказали, можно будет добраться до новой клиники.

— Мы уже договорились с ОКБ № 3, что медики будут добираться до новой работы на служебном транспорте. При необходимости медперсонал также сможет ночевать в общежитии для больницы. А для родственников пациентов будет ходить маршрутка, — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Строители уже проводят освещение вдоль новой дороги. Кроме того, в ближайшее время здесь появится остановочный комплекс.

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