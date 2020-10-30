В Кургане неизвестные пытались сжечь новую лыжную базу

Неизвестные хотели сжечь новенькую лыжную базу в Кургане. Фото: instagram.com/shumkov_vm/

В Кургане на Увале незивестные пытались сжечь новую лыжную базу. Инцидент произошел во вторник, 27 октября.

Ранее в Курганской области пироманы уже сожгли крупную овцеферму, затем подожгли комбайны, стоявшие в поле. Еще до этого в Шатровском районе сожгли картофелехранилище.

— Ну ладно овцы, ну комбайны... лыжная база-то кому помешала? Это же для ваших детей и для горожан, — недоумевает губернатор Вадим Шумков. — Друзья мои, надо постараться превозмочь зависть, злобу и нежелание поработать. Это единственный путь.

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