Власти Челябинской области отчитались об открытии новых ковидных коек

В Челябинской области открывают новые палаты для больных ковид. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области продолжают вводить новые койки для лечения тех, кто заразился коронавирусом. Об этом на традиционном брифинге для журналистов рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— На вечер пятницы, 30 октября, в Челябинской области развернуты 6 тысяч 306 коек в 28 медицинских организациях, — заявила Ирина Гехт. — Среди последних появились 50 ковидных коек в городской больнице Южноуральска.

На следующей неделе дополнительно будут открыты еще 300 коек для коронавирусных пациентов в челябинской ГКБ №1, где под новую инфекцию уже отдали 152 койки.

На данный момент ситуация по заболевшим коронавирусом в Челябинской области напряженная. За последние сутки побит рекорд свежих заражений: инфекция выявлена у 158 южноуральцев. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 20 тысяч 113 человек.

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