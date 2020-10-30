«Водитель уснул»: в Челябинске таксист врезался в грузовик

Водитель такси врезался в грузовик на Свердловском проспекте. Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска

Сегодня, 30 октября, 44-летний водитель такси врезался в автомобиль с прицепом, который остановилась перед ним. Авария произошла ранним утром на Свердловском проспекте, 2.

Травмы получили водитель легковушки и его пассажир, 32-летний мужчина. Обоим рекомендовали амбулаторное лечение.

— Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится административное расследование, — сообщили в ГИБДД Челябинской области.

По словам очевидцев, таксист популярного агрегатора заснул за рулем.

— Уснул водитель Яндекса. Пассажир на заднем сиденье сидел, пострадал. Мы его увезли в больницу, — рассказал подписчик «ЧП | ДТП Челябинск» в ВК.

Фото: vk.com/ЧП | ДТП Челябинск

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