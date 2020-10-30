В Челябинской области пьяный экс-полицейский жестоко избил бывшую жену

Мужчину поместили в изолятор временного содержания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 30 октября, в Кусе полицейские задержали 42-летнего пенсионера МВД. Накануне ночью он выпил и пришел домой, где жил вместе с бывшей женой. Они поссорились, после чего полицейский в отставке начал жестоко избивать женщину. Потом он уснул, а протрезвев утром, вызвал скорую помощь.

— Пострадавшая сейчас находится в медучреждении, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

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