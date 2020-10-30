В Миассе водитель сбил 65-летнего мужчину, перебегавшего дорогу

В Миассе молодой человек сбил 65-летнего мужчину. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

Сегодня вечером, 30 октября, в Миассе 28-летний водитель Honda сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Трагедия произошла на объездной автодороге, напротив строения 6/5.

— В результате ДТП пешеход, мужчина в возрасте 60-65 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в ГИБДД Челябинской области. — В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

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