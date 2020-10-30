Челябинский «Трактор» разгромил рижское «Динамо»

Игроки "Трактора" снова празднуют победу. Фото ХК "Трактор".

Рижане первыми распечатали ворота хозяев. Но потом настал через хозяев. В первом периоде поочередно забросили 19-летний Артем Шварев (это уже его второй гол за «Трактор»), и более опытный Вячеслав Основин и вчерашний юниор, 20-летний Сергей Телегин, и это тоже его второй успех в основном составе черно-белых. Во втором периоде «Трактор» закрепил преимущества – гол на счету Игоря Полыгалова – 4:1. Фактически результат уже был сделан, тем более, если учесть, что рижане приехали в Челябинск в «разобранном» состоянии. У части игроков диагностировали коронавирус. На выезд в столицу Южного Урала отправился по большей части резервный состав.

А разгром команды из столицы Латвии завершил шведский легионер «Трактора» Понтус Оберг. Итог – 5:1.

Кстати, на матч с рижанами «Трактор» вышел в «страшной» форме. Дело в том, что команда решила отметить Хеллоуин и заказала для этого специальную форму стилизованную под «скелет». Вряд ли это испугало динамовцев, но болельщиков позабавило – это точно.

Впервые в этом сезоне черно-белые одерживают четвертую победу подряд.

1 ноября в Магнитогорске «Трактор» сыграет с «Металлургом».

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