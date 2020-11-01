Дождь вот-вот закончится, но морозца пока не ждите.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинске идет дождь и тепло. Для ноября это несколько неожиданно, ведь в последние дни температура поднимается выше климатической нормы. Когда же в городе похолодает?
Синоптики Гидрометцентра России предупреждали, что ноябрь на Урале, в том числе и в Челябинской области, может быть теплее обычного. И пока в регионе, на самом деле, очень тепло. На юге области в воскресенье температура поднимется до +12 градусов, а в самом Челябинске до +7. Вместо снега на Южном Урале льет дождик.
В понедельник в городе станет прохладнее: температура понизится до +5, но существенных осадков уже не ожидают. В целом следующая неделя пройдет под знаком плюсовых температур. На протяжении всей недели синоптики обещают +5…+7 градусов. И, скорее всего, без осадков. Так что свежий снег мы увидим нескоро.
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