В Челябинске начался поквартирный обход пострадавшей во время взрыва жилой высотки

Квартирам предстоит серьезный ремонт. Фото: пресс-служба мэрии.

В жилую высотку на Ленина, 82а, которая пострадала 3 октября во время взрыва кислородного баллона в поликлинике, возвращаются люди. Сегодня власти Челябинска проведут поквартирный обход, чтобы оценить размер ущерба.

— Началась работа с жильцами пострадавших квартир. Соцзащита осмотрит и составит акты по 34 квартирам, где проживают люди. Всех уже обзвонили и пригласили написать заявление на материальную помощь, — сообщает пресс-служба мэрии.

Известно, что с жильцами общаются два заместителя главы Челябинска — Александр Астахов и Сергей Авдеев.

— На жилой дом также заходит подрядчик, который начинает обследовать дом для составления дефектной ведомости. Смета будет готова завтра, — обещают в мэрии.

Параллельно ведется осмотр больницы. Здание обследуют, чтобы зафиксировать все разрушения и оценить объем предстоящих работ, а также объем необходимых вложений.

Взрыв произошел утром 31 октября на территории ГКБ№ 2, на базе которой работает ковидный госпиталь. Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео. Пришлось эвакуировать всех пациентов - 158 больных.

Сейчас в городе введен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Онлайн-трансляция с места ЧП - на нашем сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru