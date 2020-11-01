После взрыва в больнице Челябинска прокурорские проверки пройдут в ковидных госпиталях всего УрФО

Взрыв произошел на кислородной станции больницы Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

К прокурорской проверке по факту взрыва в больнице Челябинска 31 октября 2020, будут привлечены сотрудники Ростехнадзора и других контролирующих структур. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры в УрФО.

Проверка проводится по требованию заместителя Генпрокурора России Игоря Ткачева. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за ввод объекта в эксплуатацию и техническое обслуживание кислородного оборудования в ГКБ№2, где лечились зараженные коронавирусом. Прокурору Челябинской области Виталию Лопину поручено проконтролировать расследование возбужденного уголовного дела о халатности.

Игорь Ткачев дал указание прокурорам регионов, входящих в Уральский федеральный округ, проанализировать исполнение нормативов и правил соблюдения мер безопасности в больницах, на базе которых работают ковидные госпитали.

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Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео.

После взрыва губернатор Алексей Текслер вел режим ЧС и поручил проверить все кислородные станции возле больниц.

Уже названа предварительная причина пожара. Оборудование было в аварийном состоянии.

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