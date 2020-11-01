Ректор ЮУрГУ назвал возможные причины взрыва кислородной станции в центре Челябинска

Баллон уже отправили на экспертизу.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков назвал четыре причины, которые, на его взгляд, могли привести к ЧП на территории ковидного госпиталя в ГКБ № 2.
— Взорвалось кислородное оборудование, поставленное не так давно в горбольницу №2. У ЮУрГУ большой опыт взаимодействия с техническими инстанциями. Могу сказать, что просто так ничто не взрывается и не горит. С моей точки зрения, причин взрыва может быть несколько. Первая — некачественный проект кислородной установки. Системы пожаротушения нет или она не работает. Вторая — возможно, были отступления от проекта при реализации. Третья причина — возможно, были ошибки при монтаже. И четвертая — некачественное обслуживание. Думаю, что следствие во всем разберется, — говорит Шестаков.
Также Шестаков отметил, что клиника, где случилось ЧП, не является структурным подразделением вуза. Больница муниципальная. Здание, где находится ГКБ №2, когда-то принадлежало Южно-Уральскому государственному университету, но теперь им владеет город.
По данным МЧС региона, кислородный баллон еще поздно вечером 31 октября увезли на экспертизу.
Взрыв произошел утром 31 октября на территории ГКБ№ 2, на базе которой работает ковидный госпиталь. Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео. Пришлось эвакуировать всех пациентов - 158 больных.
Сейчас в городе введен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
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