В троллейбусах Челябинска отменили скидку на проезд

В троллейбусах отказались от скидок. Фото: Андрей АБРАМОВ

В троллейбусах Челябинска изменилась цена проезда. До недавнего времени билет стоил всего 20 рублей, но с ноября его цена выросла и сравнялась со стоимостью проезда в трамваях и автобусах. Один билет обойдется взрослому пассажиру в 23 рубля, сообщает сообщество «Челябинский транспорт».

Справедливости ради стоит заметить, что цена на билеты в троллейбусах выросла до 23 рублей еще в 2017 году. Однако летом 2018 года транспортники решили объявить акцию для пассажиров, которые платят за проезд наличкой, и снизили для них цену троллейбусного билета до 20 рублей.

Так что формально нынешнее повышение цен совсем не повышение, а всего лишь окончание скидочной акции.

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