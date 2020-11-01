Минздрав Челябинской области рассказал о судьбе эвакуированных после взрыва

Больше полутора сотен пациентов эвакуированы в другие больницы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области сообщил, что все пациенты, эвакуированные после взрыва в ковидном госпитале ГКБ № 2, живы. Во время перевозки в другие клиники никто не умер.

— В другие медицинские учреждения города после взрыва были перенаправлены 156 человек, в том числе три реанимационных пациента. Все они живы. Состояние больных во время эвакуации не ухудшилось. Сейчас все получают предписанное им лечение, — заявляют в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Пятеро умерших пациентов на базе ГКБ № 2, по данным минздрава области, скончались еще до взрыва.

Напомним, взрыв произошел утром 31 октября на территории ГКБ№ 2, на базе которой работает ковидный госпиталь. Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео. Пришлось эвакуировать всех пациентов - 158 больных.

Сейчас в городе введен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

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