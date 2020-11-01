Прокуратура Челябинска открыла горячую линию для жителей пострадавшего от взрыва дома

Десять квартир залиты водой, у других жильцов выбиты окна.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Прокуратура Челябинска открыла горячую линию для жителей пострадавшего после взрыва кислородной станции дома, сообщает пресс-служба Челябинской областной прокуратуры.
— В связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с возгоранием кислородной станции, открыта «горячая линия» по вопросам оказания помощи пострадавшим, предоставления жилых помещений маневренного фонда, возмещения материального ущерба, — говорят в надзорном ведомстве.
Горячая линия будет работать с 1 ноября 2020 года ежедневно с 09.00 до 18.00 по телефонам 779-50-18 и 779-50-15.
По данным областного правительства, восемь квартир в пострадавшем доме повреждены огнем, десять залиты водой, в 21 квартире необходима замена окон. Работы по остеклению уже стартовали.
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