В Челябинске объявлен сбор средств для пострадавших при взрыве в ковидной больнице

Ремонт обойдется бюджету в копеечку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Предприниматели из Челябинска предлагают помощь в ремонте пострадавших зданий. В мэрии решили, что отказываться не будут. И дали реквизиты счета, куда можно перечислять деньги.

Деньги нужны на ремонт самой ковидной больнице, где полностью выгорела одна из палат, а также есть разрушения в других палатах и коридорах. Также деньги нужны на ремонт жилого дома и общежития ЮУрГУ, которые пострадали при взрыве.

Ремонтные работы в больнице и в пострадавшей жилой высотке оплачивает город. Общежитие будут ремонтировать за счет ЮУрГУ.

Итак, реквизиты для перевода такие.

«ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА»

Юридический и фактический адреса:

454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 227

ОГРН 12074000142277,

ИНН 7453334879,

КПП 745301001

Банковские реквизиты:

Р/счет 40703810890000002393

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» Г ЧЕЛЯБИНСК

БИК 047501779

К/сч 30101810400000000779

г. Челябинск

Назначение платежа: пожертвование на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в г.Челябинске.

Контактный телефон: 8-906-863-00-44 (Будакова Ирина Васильевна).

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