В Челябинске объявлен сбор средств для пострадавших при взрыве в ковидной больнице

Ремонт обойдется бюджету в копеечку.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Предприниматели из Челябинска предлагают помощь в ремонте пострадавших зданий. В мэрии решили, что отказываться не будут. И дали реквизиты счета, куда можно перечислять деньги.
Деньги нужны на ремонт самой ковидной больнице, где полностью выгорела одна из палат, а также есть разрушения в других палатах и коридорах. Также деньги нужны на ремонт жилого дома и общежития ЮУрГУ, которые пострадали при взрыве.
Ремонтные работы в больнице и в пострадавшей жилой высотке оплачивает город. Общежитие будут ремонтировать за счет ЮУрГУ.
Итак, реквизиты для перевода такие.
«ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА»
Юридический и фактический адреса:
454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 227
ОГРН 12074000142277,
ИНН 7453334879,
КПП 745301001
Банковские реквизиты:
Р/счет 40703810890000002393
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» Г ЧЕЛЯБИНСК
БИК 047501779
К/сч 30101810400000000779
г. Челябинск
Назначение платежа: пожертвование на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в г.Челябинске.
Контактный телефон: 8-906-863-00-44 (Будакова Ирина Васильевна).
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