Челябинский «Трактор» прервал победную серию, уступив в южноуральском дерби «Металлургу»

"Трактор" уступил "Металлургу" - 1:4. Фото ХК "Металлург".

В первом периоде Магнитка забросила две безответные шайбы: голы нас счету Мозякина и Кошелева. В конце второго периода «Металлург» увеличил преимущество (Ламмикко). В третьей 20-минутке «Трактор» бросился отыгрываться и сумел забросить одну шайбу, доведя счет до 3:1 – у челябинцев отличился Вячеслав Основин. Но «Металлург» больше не позволил черно-белым распечатать свои ворота. А в конце периода хозяева забросили и четвертую шайбу – в пустые ворота («Трактор» заменил вратаря на шестого полевого игрока).

До этого "медведи" не знали поражений в четырех матчах подряд, но в принципиальном южноуральском дерби успех отпраздновала Магнитка.

Впереди в КХЛ 10-дневные каникулы. А 10 ноября «Трактор» в Челябинске снова сыграет с магнитогорским «Металлургом».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru