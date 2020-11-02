Каждая пятая койка в больницах сегодня ковидная.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На утро 2 ноября в Челябинской области официально подтверждены 20 тысяч 616 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки прирост составил 169 человек. На это раз в сводку не попал ни один школьник.
На лечении в больницах и дома остаются 4 тысячи 722 человека.
Накануне выписан 71 человек.
Печальную статистику погибших пополнили еще шесть жертв коронавируса.
Собственно от ковид умерли двое мужчин 80-ти лет и 81-го года.
От тяжелых хронических заболеваний, обострившихся из-за коронавируса, ушли из жизни еще четыре человека. Это:
— 71-летняя женщина, имевшая легочно-сердечную недостаточность;
— 62-летняя пациентка с сахарным диабетом и атеросклерозом коронарных артерий;
— 61-летняя пациентка с сахарным диабетом и гипертонией;
— а также 52-летний мужчина с гипертонией и ВИЧ.
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