Каждая пятая койка в больницах сегодня ковидная. Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 2 ноября в Челябинской области официально подтверждены 20 тысяч 616 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки прирост составил 169 человек. На это раз в сводку не попал ни один школьник.

На лечении в больницах и дома остаются 4 тысячи 722 человека.

Накануне выписан 71 человек.

Печальную статистику погибших пополнили еще шесть жертв коронавируса.

Собственно от ковид умерли двое мужчин 80-ти лет и 81-го года.

От тяжелых хронических заболеваний, обострившихся из-за коронавируса, ушли из жизни еще четыре человека. Это:

— 71-летняя женщина, имевшая легочно-сердечную недостаточность;

— 62-летняя пациентка с сахарным диабетом и атеросклерозом коронарных артерий;

— 61-летняя пациентка с сахарным диабетом и гипертонией;

— а также 52-летний мужчина с гипертонией и ВИЧ.

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