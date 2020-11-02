Во время взрыва кислорода в Челябинске медики пытались реанимировать двух больных

Двоих больных пытались реанимировать в момент ЧП. Фото: Иван МАКЕЕВ

В день взрыва кислородной станции в ковидном стационаре ГКБ № 2 скончались пять пациентов. Минздрав Челябинской области заявляет, что все погибшие ушли из жизни до того, как случилось ЧП.

— Когда идут реанимационные мероприятия, врачи поминутно записывают свои действия в реанимационную карту больного. Поэтому сегодня мы можем точно сказать, что все пять пациентов скончались до момента аварии, — заявил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Когда загорелась кислородная станция, медики как раз боролись за жизнь двух пациентов, сердца которых остановились последними с разницей в десять минут. Несмотря на сложную аварийную ситуацию, врачи делали все возможное, но спасти больных не получилось.

— Гибель этих людей никак не связана с аварией на кислородной станции. В момент остановки сердца приборы не показали падение уровня кислорода. Он упал после взрыва. Но больных сразу перевели на дублирующие системы, — заявил главный специалист по анестезиологии и реаниматологии минздрава области Алексей Астахов.

Гибель всех пяти пациентов ГКБ № 2 в день аварии минздрав назвал стечением обстоятельств. По словам медиков, все они находились в крайне тяжелом состоянии, а остановка сердца у всех могла случиться в любой момент.

Также в минздраве области заявили, что все погибшие пациенты лежали в реанимации с признаками ковидной пневмонии, которые удалось выявить на КТ. Мазки на коронавирус у всех были отрицательные. Уточнить диагноз теперь должно вскрытие.

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