В квартирах, пострадавших от взрыва в Челябинске, сделают капремонт

В жилом доме возле больницы вышибло окна. Кроме того, был пожар в нескольких квартирах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов 2 ноября провел заседание штаба по ликвидации последствий взрыва в ковидном госпитале. На нем он сообщил, что сегодня начнутся фасадные работы в пострадавшем жилом доме. А также здесь отремонтируют сгоревшие квартиры.

— В пяти квартирах требуется капитальный ремонт. Предстоит согласовать отделочные материалы с жильцами. Материалы будут аналогичными. Был ламинат — положат такой же ламинат, — рассказал Александр Астахов.

Также электрики сегодня проверят проводку во всех квартирах. Отметим, что в воскресенье большая часть жителей уже вернулась домой.

На восстановление здания больницы губернатор дал три недели. По словам Александра Астахова, сметчики уже приступили к оценке работ.

Утром 31 октября в ГКБ№2 рванула кислородная станция. Спасатели экстренно эвакуировали пациентов ковидного госпиталя и жильцов соседних домов — всего 223 человека. В тот же день губернатор назвал предварительную причину ЧП. По его словам, первая проверка показала аварийное состояние электрооборудования. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

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