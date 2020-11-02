Суд вернул подельника бывшего мэра Челябинска в СИЗО

Экс-градоначальнику дали три года колонии строгого режима Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию об отмене постановления, которое позволило подельнику экс-мэра Евгения Тефтелева выйти из-под стражи. Суд удовлетворил требования прокурора и вернул бывшего начальника управления капитального строительства Евгения Пашкова в СИЗО.

— Апелляционная инстанция Челябинского областного суда, согласившись с доводами прокурора, изменила меру пресечения на заключение под стражу, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, ранее Пашков находился в СИЗО, но 7 октября ему сменили содержание под стражей на запрет определенных действий и отпустили в зале суда. Мера пресечения подразумевала, что ему нельзя посещать общественные места, пользоваться телефоном, а также общаться с людьми, проходящими по уголовному делу.

Евгений Пашков обвиняется в получении взятки в размере 2,5 млн рублей. Как сообщает следствие, вместе с уже осужденным экс-мэром Челябинска Евгением Тефтелевым они получили деньги от директора строительной компании Сергея Селищука, который занимался строительством школы в 54 микрорайоне. Тефтелев признал свою вину и сотрудничал со следствием, Пашков же не считает себя виновным.

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