В Челябинске вынесли приговор девушке, насмерть сбившей полицейского на мотоцикле

Дело рассмотрел Тракторозаводский районный суд Фото: google.com/maps

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор 19-летней девушке, насмерть сбившей полицейского на мотоцикле. Автомобилистку признали виновной за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека (ч.3 ст.264 УК РФ).

— Виновной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Помимо этого, семья погибшего полицейского запросила 3 млн рублей в качестве возмещения морального вреда. Их иск частично удовлетворили, девушка должна будет выплатить 2,4 млн рублей.

Напомним, авария произошла ночью 12 августа на улице Литейной в Чурилово. Девушка ехала на автомобиле Hyundai Solaris, не рассчитала расстояние и врезалась в полицейского на мотоцикле. В результате ДТП 40-летний инспектор погиб. По словам адвоката девушки Михаила Янина, она очень переживает о случившемся и полностью раскаивается, однако запрошенный иск может быть неподъемным для семьи осужденной.

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