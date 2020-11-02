В ГКБ №1 рассказали о состоянии пациентов, эвакуированных из больницы Челябинска, где прогремел взрыв

Из больницы эвакуировали 158 больных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Городской больнице номер № 1 рассказали о состоянии пациентов, переведенных из ГКБ №2, где в минувшую субботу прогремел взрыв. Всего был переведен 61 человек, четверых пришлось разместить в реанимационных отделениях. По словам заместителя главного врача ГКБ №1 Марии Колядич, все пациенты получают необходимую помощь.

— По приезду все пациенты получили горячее питание, пациенты получают кислород, аппаратов ИВЛ для реанимационных пациентов достаточно, — рассказала Мария Колядич. Возраст пациентов — от 40 лет и до самых пожилых.

Заместитель главврача добавила, что в день эвакуации большинство пациентов были напуганы и напряжены. С ними работал психолог, а теперь, когда все более менее успокоилось, люди чувствуют себя комфортно, насколько это возможно. Один из пациентов стабилизировался, его готовят к выписке.

Напомним, 31 октября в челябинской ГКБ №2, где располагается ковидный госпиталь, прогремел взрыв. Причиной стала кислородная станция, которая взорвалась после возгорания. Волна была настолько сильной, что в соседних домах и припаркованных машинах выбило окна. Всех пациентов пришлось эвакуировать и развозить по другим ковидным госпиталям.

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