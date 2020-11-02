Пресс-секретарь Путина рассказал, будет ли Москва разбираться со взрывом в больнице Челябинска

В ГКБ №2 взорвалась кислородная будка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кремле считают, что взрыв кислородной будки в Челябинске является вопросом для местных властей, — пишет ТАСС. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда отвечал на вопрос, будут ли направлять на Южный Урал специальную комиссию в связи с происшествием.

— Это вопрос, конечно, для руководства регионов, — заключил Песков.

Он также добавил, что доклады о случившемся были получены со стороны различных ведомств.

Напомним, взрыв прогремел 31 октября в челябинской ГКБ №2, где располагается ковидный госпиталь. Причиной стала кислородная будка, которая взорвалась после возгорания. Взрывной волной зацепило соседние дома — в квартирах разбились окна, пострадали также припаркованные машины. Всех пациентов пришлось эвакуировать и развозить по другим ковидным госпиталям. В ГКБ №1 рассказали об их состоянии.

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