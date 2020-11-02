В Челябинской области отказались от плановой госпитализации из-за эпидемии коронавируса

В Челябинской области приостановили плановую госпитализацию на неопределенный срок Фото: Валентина ВАГАНОВА

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Челябинской области временно отказались от плановой госпитализации. С понедельника, 2 ноября, вступает в силу соответствующее постановление. Документ опубликован на портале правовой информации.

Плановую медицинскую помощь возобновят, как только в регионе снимут ограничения, направленные на профилактику распространения COVID-19. Средства, предусмотренные на диспансеризацию и медосмотры, пойдут на помощь в амбулаторном лечении.

Напомним, за последние сутки минздрав зарегистрировал 169 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее, 1 ноября, этот показатель достиг рекордных 170 человек за сутки.

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