Райффайзенбанк одобряет 85% заявок на льготную ипотеку

В рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк выдал более трех млрд руб. на покупку новой квартиры в ипотеку. Средняя сумма займа составляет четыре млн рублей.

— Мы анализировали, как повлиял запуск льготной ипотеки на критерии выбора и причины покупки жилья. В итоге, мы выяснили, что госпрограмма позволила трети респондентов впервые рассматривать покупку недвижимости, а другой трети — подумать о расширении площади квартиры. Ипотека с господдержкой позитивно влияет на рынок и обращаются за ней, как правило, хорошие заемщики. Об этом говорит высокий уровень одобрения во всех наших регионах, — отмечает Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

В большинстве своем заявки на льготную ипотеку клиенты Райффайзенбанка отправляют через различные онлайн-каналы. Личный кабинет ипотечного заемщика на сайте банка интегрирован с порталом Госуслуг. 85% информации анкеты на ипотеку заполняется автоматически. Авторизация в личном кабинете соответствует всем требованиям российского законодательства по защите персональных данных.

Райффайзенбанк предлагает фиксированную ставку 6,5% на покупку квартиры в новостройке. Предложение действительно до июля 2021 года. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны. Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке просто в личном кабинете на raif.ru. Ее рассмотрят в течение дня, и с момента одобрения предложение будет доступно на протяжении трех месяцев.

Подробнее об ипотеке с господдержкой 2020 можно узнать на сайте Райффайзенбанка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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