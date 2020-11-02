В Миассе мужчина, устроивший пожар, ответить перед судом за смерть 9-летней девочки

Пожар вспыхнула на первом этаже дома № 16 по улице Уральская в Миассе. Фото: vk.com/Ольга Гасникова

Прокуратура Миасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 51-летнего мужчины, устроившего пожар в многоквартирном доме. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Дело в том, что во время ЧП 9-летняя девочка надышалась дымом и умерла в карете скорой помощи. Трагедия произошла этим летом, 20 июля.

— Обвиняемый, находясь на кухне своей квартиры, не обращая внимание на зажженную конфорку газовой плиты, на которой готовилась пища, в результате неосторожных действий допустил розлив бензина в бутылке, в результате чего произошло возгорание и быстрое распространение огня по квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчина признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Уголовное дело направили в Миасский городской суд.

Напомним, пожар вспыхнул на первом этаже дома №16 по Уральской улице. Мама с дочерью эвакуировались с пятого этажа по лестнице, где и надышались дымом. После пожара женщину доставили в больницу, врачи оценивали ее состояние, как стабильное.

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