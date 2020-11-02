В Минздраве Челябинской области рассказали, как отказ от плановой диспансеризации поможет в борьбе с коронавирусом

В Челябинской области временно приостановили плановую диспансеризацию
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Сегодня, 2 ноября, в Челябинской области приостановили плановую диспансеризацию взрослого населения. В Минздраве рассказали, что эта мера должна замедлить распространения коронавируса.
— В целях предотвращения распространения респираторных вирусных заболеваний и COVID-19 Минздравом региона принято решение о приостановке диспансеризации взрослых, а также работы центров здоровья, — сообщили в ведомстве.
В Минздраве подчеркнули, что профилактические осмотры для детей и трудоустрою граждан не отменяли. Также продолжается оказание плановой помощи.
— Приостановка диспансеризации поможет высвободить медицинских работников для усиления работы в первичном звене, проведении телемедицинских консультаций, — добавили в Минздраве.
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