Остаемся зимовать по старой схеме: в Челябинске отложили транспортную реформу

Самая ожидаемая в Челябинске реформа — транспортная — откладывается еще на год, до января 2022-го. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», приводя слова руководителя регионального миндора Алексея Нечаева, из-за пандемии коронавируса подрядчик не успел сдать схему челябинской агломерации. К тому же город остался без федеральных вливаний на закупку нового подвижного состава.

— Ковид валит с ног все подряд и в прямом, и в переносном смыслах. И даже, как выяснилось, затягивает передачу контроля за транспортом от муниципалитета к области, — добавляют авторы «Челябушки». — Что тут добавить? Остаемся зимовать по старой схеме. Свет в конце тоннеля на 2021 год вроде бы виден. Подана заявка на субсидию по дорожному нацпроекту на приобретение 100 экологически чистых автобусов для Челябинска, а в Магнитке с конца августа производят сжиженный газ, следовательно, машины просто поедут по прежним линиям. Кроме того, уже есть заказ на оценку состояния трамвайной инфраструктуры южноуральской столицы с тем, чтобы отдать электротранспорт концессионеру.