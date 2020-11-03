21-летний студент-юрист из Челябинской области погиб в Башкирии

Машины столкнулись на автодороге в Башкирии.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
На этой неделе стало известно о гибели курсанта Самарского юридического института ФСИН России, который родом из поселка Куликовский Челябинской области. Молодой человек погиб на автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск вечером 31 октября.
— Автомобиль «Киа Спектра», которым управлял будущий юрист, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Shacman. Скорее всего, студен не справился с управлением, — рассказал КП-Челябинск свой источник в полиции.
От полученных ран студент скончался на месте.
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