Подростка из Челябинской области оштрафовали за сон в неположенном месте

Молодой человек чуть не погиб под колесами поезда. Фото: Иван МАКЕЕВ

17-летний житель Карталов получил штраф за сон в неположенном месте. В ночь на вторник, 3 ноября, его нашли спящим на станции, неподалеку от железнодорожного моста, сообщает пресс-служба Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

— Судя по всему, вечером подросток выпил в какой-то компании и пошел домой. Но устал и присел у моста, а потом и заснул, — рассказывают в пресс-службе.

Хорошо, что все закончилось хорошо. Но подросток мог с легкостью угодить под поезд.

Молодого человека доставили в дежурную часть транспортной полиции, где он смог согреться. Туда же вызвали его близких. С юношей провели профилактическую беседу о правилах личной безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Кроме того, его оштрафовали.

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