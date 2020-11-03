Каждый день в области проводят несколько тысяч тестов на коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 3 ноября в Челябинске официально подтверждены 20 тысяч 788 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки прирост составил 172 человека, в том числе ковид выявлен у одного школьника.

На лечении остаются 4 тысячи 807 южноуральцев.

Из больниц накануне выписаны 82 человека.

Инфографика: коронавирус74.рф

Сегодня стало известно еще о пяти погибших пациентах. И снова большая часть из них умерли непосредственно от коронавируса. Новая инфекция оборвала жизни 53-летнего мужчины и двух женщин 75-ти и 89-ти лет.

Также скончалась 73-летняя женщина, уже болевшая раком, и 75-летний мужчина, у которого был инфаркт миокарда.

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