Искусственный интеллект поможет школьникам Южного Урала подобрать развлечения на время осенних каникул

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 принял участие в проекте detidoma.gov74.ru, созданном Министерством информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области совместно с подведомственными учреждениями по инициативе Губернатора Челябинской области.

«Дом по другим правилам» Tele2 dom.tele2.ru – это бесплатная интерактивная платформа для развлечений, обучения и интересного досуга. В доме восемь комнат, где в свободном доступе содержится контент, его база постоянно пополняется. Кинематограф, музыка, образование, спорт, кулинария – по каждой теме. На платформе представлены онлайн-активности для разных категорий аудитории, в том числе для детей 7-17 лет. Так, в разделе «Кинозал» можно найти фильмы и мультфильмы для семейного просмотра, в разделе «Лекторий» детям доступны экскурсии по музеям и городам России, научно-популярные лекции и мастер-классы, а в «Тренажерном зале» есть видео спортивных занятий, которые подходят и взрослым, и детям.

Светлана Галилеева, директор челябинского филиала Tele2:

«Полезный видеоконтент для школьников в “Лектории” – это, например, мультфильмы от просветительского проекта Arzamas про возникновение букв и иероглифов, письменности и литературы. Также дети могут пройти виртуальную экскурсию московского Музея космонавтики “Ракеты и как они летают”».

Для посещения общих разделов виртуального дома не нужна регистрация, контент доступен всем желающим независимо от того, абонентом какого оператора они являются. Разделы «Кухня» и «Бар» доступны посетителям старше 18 лет. Чтобы подобрать подходящий контент для детей, родитель может зарегистрироваться и ответить на несколько вопросов виртуального помощника Мии – какой интересен контент, сколько времени вы готовы проводить в виртуальном доме и так далее. Искусственный интеллект подберет контент под указанные параметры.

Ссылки на «Дом по другим правилам», а также на другие ресурсы для развлечения, обучения, онлайн-конкурсы и мероприятия жители Челябинской области могут посмотреть на онлайн-платформе «Детидома» detidoma.gov74.ru.

Запуск онлайн-платформы «Детидома» состоялся 26 октября. На сайте собрано множество бесплатных сервисов для учебы и досуга, которые помогут школьникам Южного Урала провести осенние каникулы интересно и с пользой, а главное, безопасно, ведь ограничение контактов снижает риск заболевания COVID-19.

Материал предоставлен компанией Tele2